Pedullà: "La Fiorentina vuole fare come il Milan. Bruno Gaspar sarà annunciato questa settimana"

Ormai è tutto chiaro, Bernardeschi sta aspettando la Juventus. Fosse per l'Inter sarebbe già tutto chiuso. Soluzione entro 8 giorni" così Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"In questa settimana ci saranno novità su Bernardeschi. Su di lui ci sono Juve e Inter in quest’ordine. L’Inter sbava per lui, dipendesse dalla società nerazzurra chiuderebbe subito l’affare. C’è anche la Juve che lo ha messo in cima alla lista. I bianconeri seguono Douglas Costa, ma se cedono Cuadrado, potrebbero prendere anche Bernardeschi.

Mi sorprenderei se per la risoluzione di questa vicenda andassimo dopo il 22 giugno. L’Inter non ha accordi con Bernardeschi perché il giocatore vuole aspettare altre cose. Per me la situazione è molto chiara, sta aspettando la Juventus.

Bruno Gaspar sarà annunciato questa settimana. Su Diallo e Karamoh la Fiorentina ci sta lavorando. Sono trattative calde, ma non so dire delle tempistiche.

Mi aspetto una Fiorentina ribaltata, come sta facendo il Milan. Questa secondo me è una richiesta di Stefano Pioli"