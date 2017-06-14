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Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura per Bruno Gaspar in arrivo anche Diallo del Monaco. Costerà 4 milioni

La rivoluzione in difesa è fatta, dopo Vitor Hugo, Bruno Gaspar e Milenkovic in arrivo anche la chiusura dell'affare Diallo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 09:47
Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura per Bruno Gaspar in arrivo anche Diallo del Monaco. Costerà 4 milioni -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport è partita la rivoluzione in casa Fiorentina. Tutto parte dalla difesa, dove al nuovo colpo Vitor Hugo sta per aggiungersi il terzino portoghese Bruno Gaspar, in forza al Vitoria Guimaraes. Molto vicina alla chiusura anche la trattativa che dovrebbe portare a Firenze il francese Diallo, centrale di difesa del Monaco. La coppia costerà ai viola più di 8 milioni complessivi. Al termine degli impegni con la Nazionale serba Under 21 all’Europeo di categoria, arriverà anche l’annuncio dell’acquisto di Milenkovic arrivato dal Partizan per 5 milioni di euro.

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