Pedullà: "La Fiorentina ha fatto importanti passi avanti per Karamoh. Bernardeschi non vuole andare all'estero"

Nessun club vuole pagare la clausola per Vecino. Juventus super favorita su Bernardeschi, Inter defilata" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha fatto passi in avanti nella trattativa per Karamoh, E’ giovane e gioca su entrambe le fasce, è un affare che si può chiudere. Bernardeschi? L’Inter c’è ma più di tutti c’è la Juventus. Alla fine deciderà la Fiorentina con chi trattare, credo che certe rivalità siano finite. Lui non vuole andare all'estero. Il mercato in entrata dipenderà da questa vicenda. La società viola non è in ritardo sulla tabella di marcia. Su Vecino non ci sono squadre che vogliono offrire 24 milioni per averlo" conclude Pedullà.