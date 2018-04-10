Corvino vuole prendere Karamoh dall'Inter che spera in uno sconto per Chiesa

Tutti pazzi per Karamoh. L'esterno francese, arrivato quasi sul gong della scorsa sessione estiva di mercato, nonostante un minutaggio relativamente limitato, sta stregando diversi club in Italia e in...

Tutti pazzi per Karamoh. L'esterno francese, arrivato quasi sul gong della scorsa sessione estiva di mercato, nonostante un minutaggio relativamente limitato, sta stregando diversi club in Italia e in Europa che si sono già mossi per ottenere informazioni con l'Inter e con il suo entourage per un trasferimento estivo. Il classe '98 ha dimostrato in diverse occasioni la stoffa del baby campione risolvendo, o aiutando in modo decisivo, alcune partite durante le quali i nerazzurri erano in crisi. I suoi spunti e la sua imprevedibilità palla al piede sono una ventata di aria fresca quando i match sono bloccati e volgono al termine.

Secondo quanto risulta a FcInterNews, dopo l'interesse invernale di club come Bologna e Saint-Etienne, ora, oltre ai felsinei, anche il Chievo e la Fiorentina sono sulle sue tracce. In particolar modo l'ex Caen piace moltissimo al dg viola Pantaleo Corvino che, dopo aver svecchiato e rivoluzionato la rosa a disposizione di Pioli l'anno scorso, vorrebbe continuare a proporre una 'linea verde di talenti' per il progetto tecnico. Nonostante le critiche di inizio stagione, e il duro colpo che la società ha patito con l'improvvisa scomparsa del suo capitano Davide Astori, la classifica gli sta dando ragione. Il dirigente ha già mosso i primi passi con gli agenti di Karamoh, esprimendo un forte apprezzamento e la predisposizione ad accoglierlo in Toscana il prima possibile, ma deve guardarsi dalla concorrenza: oltre ai clivensi, al di fuori del Belpaese - come appurato da FcInterNews - il Bordeaux si sta muovendo, inviando sistematicamente emissari per visionarlo e messaggi di stima nei suoi confronti.

L'Inter sa che il ragazzo necessita di maturare ancora molto, soprattutto dal punto di vista difensivo, e potrebbe propendere per una cessione a titolo temporaneo per permettergli di farlo senza la pressione della grande piazza. Se a gennaio, per motivi di numero degli effetti e per la volontà di Luciano Spalletti, i nerazzurri hanno declinato tutte le proposte di prestito giunte, da giugno la situazione potrebbe cambiare. La rosa allenata dal tecnico di Certaldo necessita di un innesto laterale di livello, specialmente qualora Candreva dovesse salutare. Tutto il peso della fascia destra non potrebbe di certo ricadere sul ventenne, ancora acerbo per un ruolo così importante. Non è escluso che la Fiorentina decida di accelerare e far recapitare un'offerta per acquistarne il cartellino, ma da Corso Vittorio Emanuele fanno sapere che in questo momento la cessione definitiva non è contemplata. A meno che il numero 17 nerazzurro non rappresentasse una contropartita per abbassare le pretese economiche viola e arrivare più facilmente a Federico Chiesa...

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