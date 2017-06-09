Pedullà: "Altro colpo in arrivo, vicino Karamoh ai viola. Vi spiego di che giocatore si tratta. Borja e Vecino..."

Bruno Gaspar si può considerare un nuovo giocatore della Fiorentina. Si aspettano solo le visite mediche" così Alfredo Pedullà

Ha parlato ancora nella giornata di oggi Alfredo Pedullà a Radio Bruno, queste le sue parole:

Karamoh è davvero vicino a diventare un nuovo giocatore viola. La trattativa è nata sottotraccia diverse settimane fa. E’ un esterno d’attacco che può giocare sia a destra che a sinistra. E’ un ragazzo di prospettiva ma è già pronto, ma non è il sostituto di Bernardeschi che se dovesse andare via Bernardeschi porterebbe comunque un nuovo titolare. Gaspar? Affare chiuso, si aspettano solo le visite mediche. Vecino e Borja Valero? Non ci sono club che vogliono trattare con la società viola per prenderli. Non c'è nulla di nulla. Resteranno. Chi andrà via sarà probabilmente Badelj" così Alfredo Pedullà.