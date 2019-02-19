"Prima della Fiorentina potevo andare al Saint Etienne. In Serie A cresco tatticamente"

Jordan Veretout ha parlato ai media del suo paese, queste le sue parole:"La mia esperienza al Saint Etienne è andata molto bene: ringrazio ancora tutti le componenti di quell'esperienza . Stavo pensan...

Jordan Veretout ha parlato ai media del suo paese, queste le sue parole:

"La mia esperienza al Saint Etienne è andata molto bene: ringrazio ancora tutti le componenti di quell'esperienza . Stavo pensando di tornare a Saint-Etienne prima di trasferirmi a Firenze ma avevo l'obiettivo di andare all'estero per confrontarmi con un'altra cultura calcistica per scoprire cose nuove.

Avevo conosciuto l'Inghilterra e volevo conoscere il campionato spagnolo che, penso, corrispondesse di più alle mie caratteristiche ma ho avuto l'opportunità della Fiorentina e ho detto subito sì. Avevo visto alcune partite della squadra viola in precedenza e ho capito che il campionato italiano era molto buono: questo campionato mi serve per crescere sotto l'aspetto tattico".