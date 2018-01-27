Tuttosport, Dabo del Saint Etienne può arrivare alla Fiorentina, colpo da 4,5 milioni. Superato Soucek

Protagonista della giornata di ieri è stata la Fiorentina che in attesa di avere l’ok dallo Slavia Praga per Soucek si cautela portando avanti una trattativa parallela con il centrocampista tutto fare...

Protagonista della giornata di ieri è stata la Fiorentina che in attesa di avere l’ok dallo Slavia Praga per Soucek si cautela portando avanti una trattativa parallela con il centrocampista tutto fare Bryan Dabo del Saint Etienne che ha un contratto sino al 2020. L’avvio dell’operazione è stata così fluida che il transalpino sta soprassando come possibilità lo stesso centrocampista ceko. Dabo può arrivare a titolo definitivo per circa 4.5 milioni di euro anche se occorre verificare il futuro di Sanchez che vorrebbe lasciare i viola. Così riporta questa mattina Tuttosport.