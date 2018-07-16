Dalla Francia: il Saint Etienne su Eysseric, iniziata la trattativa. La Fiorentina apre alla cessione

Secondo quanto riporta radiomercato dalla Francia è emerso, dalla giornata di oggi, un forte interesse da parte del Saint Etienne per Valentin Eysseric. La trattativa sarebbe appena allo stato embrion...

Secondo quanto riporta radiomercato dalla Francia è emerso, dalla giornata di oggi, un forte interesse da parte del Saint Etienne per Valentin Eysseric. La trattativa sarebbe appena allo stato embrionale, ma i transalpini sarebbero interessati a chiudere in tempi brevi: a questo punto la Fiorentina resta alla finestra, disposta ad ascoltare l'offerta economica senza precludere ad una cessione del numero 10, che nella scorsa stagione non ha convinto appieno.