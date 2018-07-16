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Dalla Francia: il Saint Etienne su Eysseric, iniziata la trattativa. La Fiorentina apre alla cessione

Secondo quanto riporta radiomercato dalla Francia è emerso, dalla giornata di oggi, un forte interesse da parte del Saint Etienne per Valentin Eysseric. La trattativa sarebbe appena allo stato embrion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 21:30
Dalla Francia: il Saint Etienne su Eysseric, iniziata la trattativa. La Fiorentina apre alla cessione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Secondo quanto riporta radiomercato dalla Francia è emerso, dalla giornata di oggi, un forte interesse da parte del Saint Etienne per Valentin Eysseric. La trattativa sarebbe appena allo stato embrionale, ma i transalpini sarebbero interessati a chiudere in tempi brevi: a questo punto la Fiorentina resta alla finestra, disposta ad ascoltare l'offerta economica senza precludere ad una cessione del numero 10, che nella scorsa stagione non ha convinto appieno.

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