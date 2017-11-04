Nalini: "La vittoria contro i Viola ci ha dato sicurezza, vogliamo strappare punti salvezza"

Andrea Nalini, esterno d'attacco del Crotone, e stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Bologna-Crotone. Ecco alcune sue dichiarazioni: "La vittoria con la Fiorentina ci ha dato più sicurezz...

Andrea Nalini, esterno d'attacco del Crotone, e stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Bologna-Crotone. Ecco alcune sue dichiarazioni: "La vittoria con la Fiorentina ci ha dato più sicurezza nei nostri mezzi, ma veniamo a Bologna con grande umiltà. Metteremo in pratica ciò che ci dice il mister. Sappiamo che il campionato sarà duro, ma noi lottiamo in ogni partita. Modulo? Con questo modulo nella passata stagione abbiamo trovato equilibrio, strappando tanti punti per la salvezza. Vogliamo rifarlo anche quest'anno".