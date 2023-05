Sabatini: “La Salernitana ha giocatori forti che determinano le partite. Sarà difficile per la Fiorentina”

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del prossimo avversario della Salernitana, i viola di Vincenzo Italiano. Queste le parole dell’ex Roma:

“La Fiorentina ha una squadra forte, l’allenatore è ottimo e la società è molto solida. Hanno le possibilità per vincere un trofeo. Dovessi scegliere tra Coppa Italia e Conference League sceglierei la seconda perché si tratta di una coppa europea. La finale di Coppa Italia ha comunque un suo fascino. La Fiorentina è forte nel gruppo, allenatore e giocatori vanno nella stessa direzione. La città aveva bisogno di questo, il pubblico infatti sostiene molto la squadra, c’è sintonia anche sotto quel punto di vista. Essere protagonisti in queste squadre è molto bello, come a Salerno, il pubblico ti ripaga”

Sabatini ha proseguito parlando della gara di domani:

“La Salernitana non va sottovalutata, ha giocatori forti che determinano le partite. Giocare in trasferta contro la Salernitana non è facile, i tifosi sono incredibili, spingeranno la squadra dal primo all’ultimo minuto. Sarà difficile per la Fiorentina”.

Il dirigente granata ha poi concluso parlando dei brasiliani della Fiorentina:

“Igor non è una scommessa della Fiorentina, aveva già dimostrato tanto. Stessa cosa vale anche per Cabral che già giocava in Europa. Dodò è un grande acquisto, quando accelera entusiasma i tifosi. La Fiorentina con Cabral e Dodò ha trovato due punti di riferimento, grandissimo lavoro”.

