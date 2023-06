Amoruso: “Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa”

Lorenzo Amoruso ospite a Radio Bruno tra i vari temi ha parlato della situazione difensiva della squadra viola. Queste le sue parole:

“Abbiamo subito 44 gol quest’anno di cui la metà gratuiti. La maggior parte sempre per errori individuali. Pesano. Di anno in anno hai bisogno di vedere delle migliorie, che quest’anno non ci sono state. Bisogna capire cosa vuole fare la società, da quelli che sono i sentori credo che si cambierà strada, soprattutto per quanto riguarda Igor. I difensori della Fiorentina sono sempre messi male anche a livello di posizione, forse non riescono a interpretare il gioco di Italiano”

