Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."

Alberto Gilardino è da qualche settimana un nuovo giocatore dello Spezia. Il procuratore dell'ex Viola Andrea D'amico, ha spiegato quella che è stata la scelta di Gilardino e il motivo per il quale ha...

Alberto Gilardino è da qualche settimana un nuovo giocatore dello Spezia. Il procuratore dell'ex Viola Andrea D'amico, ha spiegato quella che è stata la scelta di Gilardino e il motivo per il quale ha deciso di accettare i liguri. Ecco le parole riportate da TuttoMercatoWeb: "Alberto si è allenato tutta l'estate: ha entusiasmo. Ha fatto una scelta di vita, sposando il progetto dello Spezia nonostante avesse tante altre offerte, anche dall'estero. Lui voleva aspettare per firmare con un club di A, si sentiva bene. Poi il campionato è iniziato e ha deciso di accettare lo Spezia. E' un esempio importante per i compagni più giovani, per i quali è importante lavorare vicino a un Campione del Mondo che ha ancora voglia di fare e tanto entusiasmo. Quando lo vedremo in campo? Gli mancano i minuti nelle gambe ma è normale, si è allenato da solo. Lui ci mette costanza, impegno ed entusiasmo, un mix vincente. Poi tocca a mister Gallo scegliere quando utilizzarlo. Spero che possa segnare come ha sempre fatto nella sua carriera".