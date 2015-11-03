Notizie Damico Fiorentina

Agente Vanoli: "Capolavoro, è difficilissimo invertire la rotta. Con la società non abbiamo ancora parlato".
24 marzo 2026 16:11
D'Amico: "Tessmann è un giocatore importante, alla Fiorentina farebbe benissimo per le sue qualità"
27 luglio 2024 15:20
D'Amico smentisce: "Mai stato al Viola Park e nè ho mai parlato con la Fiorentina per Terracciano"
04 gennaio 2024 13:49
Ilaria D’Amico: “Italiano mi piace molto, la Fiorentina sta andando bene ha solidità e gioco”
22 ottobre 2023 09:22
Direttore sportivo dell'Atalanta: "Boga ha caratteristiche uniche in questa squadra"
15 gennaio 2023 19:15
D'Amico: "I presidenti americani nel calcio italiano vogliono solo costruire impianti e fare business"
16 maggio 2022 12:54
D'Amico: "È ancora presto per la Fiorentina, è il capitano del Genoa"
09 agosto 2020 11:46
D'Amico: "Non mi è sembrata la Lazio di prima. La Juve ha due squadre, può fare cambi"
26 giugno 2020 18:58
D'Amico su Criscito: "Fiorentina e Genoa erano d'accordo. Mimmo non volle abbandonare la nave"
13 maggio 2020 21:42
D’Amico: “Calciomercato? No a maxi sessione. Va fatto a settembre/ottobre”
30 aprile 2020 10:29
D'Amico: "La Juve deve ringiovanirsi ed italianizzarsi: vanno presi giovani come Chiesa e Tonali"
28 aprile 2020 11:28
D'Amico loda i viola: "Amrabat è un colpo da oscar! Necessaria deroga sui contratti.."
02 aprile 2020 15:34
D'Amico su Gattuso: "È lui l'allenatore giusto per colmare il gap tecnico"
26 novembre 2019 14:32
D'Amico sfida Chiesa: "A Firenze dovete dirgli che deve stare in piedi quando viene picchiato"
23 febbraio 2019 23:59
"Scuse di Mattioli di facciata e non sincere. Fiorentina va per vie legali anche con D'Amico e Nela"
22 febbraio 2019 11:34
La Fiorentina vuole denunciare D'Amico e Nela per aver diffamato ingiustamente Chiesa
20 febbraio 2019 19:53
Anche D'Amico attacca Chiesa con pregiudizio "Rigore? Lui se ne approfitta sempre"
18 febbraio 2019 15:27
D'Amico, che gaffe! "Il Chelsea di Sarri può arrivare in finale di Champions", ma è in Europa League
18 settembre 2018 20:30
D'Amico: "Abbiamo fatto fare bella figura anche alla Fiorentina, volevo vedere un'altra Lazio"
27 novembre 2017 14:00
Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."
11 ottobre 2017 13:38
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