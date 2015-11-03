Labaro Viola

Notizie Damico Fiorentina

Agente Vanoli: "Capolavoro, è difficilissimo invertire la rotta. Con la società non abbiamo ancora parlato".

24 marzo 2026 16:11

D'Amico: "Tessmann è un giocatore importante, alla Fiorentina farebbe benissimo per le sue qualità"

27 luglio 2024 15:20

D'Amico smentisce: "Mai stato al Viola Park e nè ho mai parlato con la Fiorentina per Terracciano"

04 gennaio 2024 13:49

Ilaria D’Amico: “Italiano mi piace molto, la Fiorentina sta andando bene ha solidità e gioco”

22 ottobre 2023 09:22

Direttore sportivo dell'Atalanta: "Boga ha caratteristiche uniche in questa squadra"

15 gennaio 2023 19:15

D'Amico: "I presidenti americani nel calcio italiano vogliono solo costruire impianti e fare business"

16 maggio 2022 12:54

D'Amico: "È ancora presto per la Fiorentina, è il capitano del Genoa"

09 agosto 2020 11:46

D'Amico: "Non mi è sembrata la Lazio di prima. La Juve ha due squadre, può fare cambi"

26 giugno 2020 18:58

D'Amico su Criscito: "Fiorentina e Genoa erano d'accordo. Mimmo non volle abbandonare la nave"

13 maggio 2020 21:42

D’Amico: “Calciomercato? No a maxi sessione. Va fatto a settembre/ottobre”

30 aprile 2020 10:29

D'Amico: "La Juve deve ringiovanirsi ed italianizzarsi: vanno presi giovani come Chiesa e Tonali"

28 aprile 2020 11:28

D'Amico loda i viola: "Amrabat è un colpo da oscar! Necessaria deroga sui contratti.."

02 aprile 2020 15:34

D'Amico su Gattuso: "È lui l'allenatore giusto per colmare il gap tecnico"

26 novembre 2019 14:32

D'Amico sfida Chiesa: "A Firenze dovete dirgli che deve stare in piedi quando viene picchiato"

23 febbraio 2019 23:59

"Scuse di Mattioli di facciata e non sincere. Fiorentina va per vie legali anche con D'Amico e Nela"

22 febbraio 2019 11:34

La Fiorentina vuole denunciare D'Amico e Nela per aver diffamato ingiustamente Chiesa

20 febbraio 2019 19:53

Anche D'Amico attacca Chiesa con pregiudizio "Rigore? Lui se ne approfitta sempre"

18 febbraio 2019 15:27

D'Amico, che gaffe! "Il Chelsea di Sarri può arrivare in finale di Champions", ma è in Europa League

18 settembre 2018 20:30

D'Amico: "Abbiamo fatto fare bella figura anche alla Fiorentina, volevo vedere un'altra Lazio"

27 novembre 2017 14:00

Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."

11 ottobre 2017 13:38

Archivio

Esplora l'archivio di Damico

Sett. 13
Sett. 30 Sett. 1
Sett. 42 Sett. 2
Sett. 20
Sett. 32 Sett. 26 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 14
Sett. 48 Sett. 8
Sett. 38
Sett. 48 Sett. 41