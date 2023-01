Il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’amico, è stato intervistato ai microfoni di DAZN ed ha parlato dell’obiettivo viola Jeremié Boga: “Di voci ce ne sono parecchie in questo periodo, Jeremié ha caratteristiche uniche in questa rosa. Siamo convinti che possa fare bene, deve rispondere presente quando viene chiamato in causa come sta facendo ultimamente”.

