D'Amico: "Tessmann è un giocatore importante, alla Fiorentina farebbe benissimo per le sue qualità"

Il noto intermediario di mercato ha parlato del centrocampista americano vicino ai viola

A Radio Bruno è intervenuto l'intermediario di mercato che ha portato Tessmann in Italia Andrea D'Amico:" Tessmann è un ragazzo interessante, ha ottime qualità e può fare bene a Firenze. Su di lui Vanoli ha fatto un lavoro incredibile per farlo adattare al nostro calcio e con ottimi risultati. In America giocava a football e questo lo aiuta a livello fisico perché è capace di adattarsi a tutti gli sport senza problemi. A Venezia ha colto le occasioni avute in modo fantastico ed è diventato un tassello fondamentale. "

Su Palladino: "Deve un po' fare con quello che ha perché il mercato va a rilento, si muovono più gli allenatori dei giocatori. Lui è un tecnico sveglio e con grandi idee, si saprà far trovare pronto per questa sfida."

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