D'Amico, che gaffe! "Il Chelsea di Sarri può arrivare in finale di Champions", ma è in Europa League

La Champions League è ai nastri di partenza e, pronti via, ecco la prima gaffe stagionale. A rendersi protagonista del siparietto è stata la giornalista Ilaria D'Amico, padrona di casa delle notti eur...

La Champions League è ai nastri di partenza e, pronti via, ecco la prima gaffe stagionale. A rendersi protagonista del siparietto è stata la giornalista Ilaria D'Amico, padrona di casa delle notti europee targate Sky Sport. La compagna di Gigi Buffon, impegnato in serata contro il Liverpool, ha svelato quelli che sono i suoi pronostici per la competizione che sta per prendere il via: "Per la finale dico Juventus-Manchester City o Manchester City-Chelsea".

Prosegue: "E, come dicevo, attenzione al Chelsea di Sarri che ha iniziato alla grande nonostante abbia avuto poco tempo per impostare il suo gioco".

Il Chelsea? Qualcosa non quadra. La squadra guidata dall'ex allenatore del Napoli ha infatti concluso la scorsa stagione al quinto posto, ossia nella prima posizione utile per la qualificazione all'Europa League... Competizione nella quale i Blues, di conseguenza, saranno impegnati in questa stagione.