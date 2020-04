“Tempistiche del calciomercato? Fatico a pensare a – ha detto D’Amico, lo storico agente a La Gazzetta dello Sport – un mercato unico ed esteso fino al 31 dicembre 2020: come durata, mi pare eccessiva. Piuttosto, provo ad azzardare uno scenario: individuare in settembre e ottobre i mesi in cui poter procedere con il mercato, ovviamente una volta conclusa l’annata 2019-20”.