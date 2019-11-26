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D'Amico su Gattuso: "È lui l'allenatore giusto per colmare il gap tecnico"

L’ex agente di Gennaro Gattuso, Andrea D’Amico, a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dell’allenatore che viene accostato anche alla Fiorentina: "Sono un grande estimatore di Gattuso, si aadatta ogni tipo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 14:32
D'Amico su Gattuso: "È lui l'allenatore giusto per colmare il gap tecnico" -
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L’ex agente di Gennaro Gattuso, Andrea D’Amico, a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dell’allenatore che viene accostato anche alla Fiorentina: "Sono un grande estimatore di Gattuso, si aadatta ogni tipo di piazza. Ha un sacco di qualità, competenze di campo che lo vedrebbero bene in top club. Con il Milan ha tirato fuori il massimo da quella situazione, ha portato i rossoneri in Europa League. Sarebbe stato giusto continuare con lui. Era l’uomo giusto, sapeva tutto di quei muri a Milanello. Quando la materia prima non è di altissimo livello hai bisogno di un tecnico che sia bravo a colmare questo gap, ovvero allenatori come Gattuso".

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