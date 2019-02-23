D'Amico sfida Chiesa: "A Firenze dovete dirgli che deve stare in piedi quando viene picchiato"

Vincenzo D’Amico, bandiera della Lazio degli anni ’70 e ’80 e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio nel corso di “Radio Viola” per chiarire le sue dichiarazioni su Chiesa (“Rigore...

Vincenzo D’Amico, bandiera della Lazio degli anni ’70 e ’80 e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio nel corso di “Radio Viola” per chiarire le sue dichiarazioni su Chiesa (“Rigore? Devo dire che se ne approfitta sempre”, ndr) nel post Spal-Fiorentina: “Mi dispiace entrare in polemica con un giocatore che mi piace tantissimo, sta diventando un talento davvero importante, anche per la Nazionale. Ho detto che a Ferrara ha esagerato, che talvolta esagera: se ne parliamo così tanto è perché non è il primo episodio. Sarò libero di dire che non avrei dato il rigore, no?! Senza far polemica, rimango del mio parere. Capisco che a Firenze vogliate tutelarlo, ma qualche volta dovreste dirgli di restare in piedi quando viene toccato o picchiato”.

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