L’agente di calciatori Andrea D’Amico ha parlato al Corriere di Verona delle problematiche che la sospensione del campionato porterà ad affrontare, tra cui i contratti di giocatori che hanno già firmato per altre squadre, tra cui Amrabat: “Devo fare i complimenti alla mossa dei viola, da oscar l’aver strappato Amrabat alla concorrenza. Quando entri in una crisi mondiale come questa si azzera un po’ tutto e le società devono concentrarsi sul reggersi in piedi. In casi come Rrahmani e Amrabat, si rende necessaria una deroga alla scadenza dei relativi contratti. Stando così, da luglio sarebbero giocatori di Napoli e Fiorentina“.

