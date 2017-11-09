Pin: "DV hanno cambiato strategia, devono comunicare le loro intenzioni a Firenze. Viola da 5.5 fino ad ora..."

Celeste Pin, ex difensiore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di questa nuova squadra e delle aspettative. Così l'ex giocatore: "DV? L'importante sarebbe vederli a Firenze, non tanto per la pre...

Celeste Pin, ex difensiore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di questa nuova squadra e delle aspettative. Così l'ex giocatore: "DV? L'importante sarebbe vederli a Firenze, non tanto per la presenza ma per capire cosa vogliono fare dopo il comunicato. La strategia però mi sembra cambiata rispetto al passato. Questa prima parte di stagione è da 5,5 e le prestazioni devono essere diverse da quelle viste contro Chievo e Crotone. Pioli ha già valutato questo gruppo, anche se ha chiesto tempo fino a dicembre".