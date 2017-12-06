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Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."

Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina e Udinese fra le altre, ha parlato a Radio Fiesole del processo di crescita di Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Quando vedo Federico Chiesa penso a R...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 18:00
Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..." - Fabio Rossitto, Fiorentina (Photo by Neal Simpson/EMPICS via Getty Images)
Fabio Rossitto, Fiorentina (Photo by Neal Simpson/EMPICS via Getty Images)
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Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina e Udinese fra le altre, ha parlato a Radio Fiesole del processo di crescita di Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Quando vedo Federico Chiesa penso a Rui Costa o Antognoni, cioè a una bandiera. E' un talento puro. Il suo babbo, Enrico, è innamorato della Fiorentina e Federico può essere davvero una bandiera viola. Il mio futuro? Mi piacerebbe allenare nelle giovanili della Fiorentina".

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