Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."

Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina e Udinese fra le altre, ha parlato a Radio Fiesole del processo di crescita di Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Quando vedo Federico Chiesa penso a R...

Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina e Udinese fra le altre, ha parlato a Radio Fiesole del processo di crescita di Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Quando vedo Federico Chiesa penso a Rui Costa o Antognoni, cioè a una bandiera. E' un talento puro. Il suo babbo, Enrico, è innamorato della Fiorentina e Federico può essere davvero una bandiera viola. Il mio futuro? Mi piacerebbe allenare nelle giovanili della Fiorentina".