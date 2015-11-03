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Notizie Rossitto Fiorentina

Rossitto: "Vanoli carico a bomba, potete contarci. Non è rigido sul sistema di gioco. Conference? Gli auguro di vincerla"

08 novembre 2025 09:16

Rossitto: "Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio"

06 novembre 2025 15:20

Rossitto: "Le dimissioni di Palladino non mi sorprendono. Sostituto? Voto per Di Francesco"

30 maggio 2025 15:47

Rossitto: "Con il Verona non sarà una partita facile. La Fiorentina sta facendo bene nelle coppe, bisogna avere pazienza"

27 febbraio 2023 17:47

Rossitto: "Fiorentina rosa importante con una grande guida. Italiano fa migliorare i singoli"

24 settembre 2021 15:38

Esclusiva Rossitto: "Domenica squadra senza personalità. Fiorentini vogliono vedere spirito del calcio storico"

25 novembre 2020 12:40

Rossitto: "Prima di scendere in campo Batistuta ci diceva «Andiamo ad ammazzarli»"

24 novembre 2020 18:10

Rossitto: "Fiorentina in lizza per non retrocedere? Che esagerazione, non vedo questo rischio"

13 dicembre 2019 14:01

Rossitto: "La Fiorentina di oggi può battere chiunque. Con la Lazio sarà una sfida molto difficile"

25 ottobre 2019 21:20

Rossitto: "Voglio Chiesa che alzi la Coppa Italia, noi non dormimmo per 2 notti..."

31 gennaio 2019 14:11

Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."

06 dicembre 2017 18:00

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