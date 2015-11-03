Notizie Rossitto Fiorentina

Rossitto: "Vanoli carico a bomba, potete contarci. Non è rigido sul sistema di gioco. Conference? Gli auguro di vincerla"
08 novembre 2025 09:16
Rossitto: "Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio"
06 novembre 2025 15:20
Rossitto: "Le dimissioni di Palladino non mi sorprendono. Sostituto? Voto per Di Francesco"
30 maggio 2025 15:47
Rossitto: "Con il Verona non sarà una partita facile. La Fiorentina sta facendo bene nelle coppe, bisogna avere pazienza"
27 febbraio 2023 17:47
Rossitto: "Fiorentina rosa importante con una grande guida. Italiano fa migliorare i singoli"
24 settembre 2021 15:38
Esclusiva Rossitto: "Domenica squadra senza personalità. Fiorentini vogliono vedere spirito del calcio storico"
25 novembre 2020 12:40
Rossitto: "Prima di scendere in campo Batistuta ci diceva «Andiamo ad ammazzarli»"
24 novembre 2020 18:10
Rossitto: "Fiorentina in lizza per non retrocedere? Che esagerazione, non vedo questo rischio"
13 dicembre 2019 14:01
Rossitto: "La Fiorentina di oggi può battere chiunque. Con la Lazio sarà una sfida molto difficile"
25 ottobre 2019 21:20
Rossitto: "Voglio Chiesa che alzi la Coppa Italia, noi non dormimmo per 2 notti..."
31 gennaio 2019 14:11
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