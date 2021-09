Rossitto: “Fiorentina rosa importante con una grande guida. Italiano fa migliorare i singoli”

Fabio Rossitto, doppio ex della partita Udinese-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in occasione della partita tra le sue ex squadre. Ecco le sue parole:

“Sarà una gara in cui Italiano vorrà aggredire alto e l’Udinese si chiuderà e ripartirà. Sono curioso di vedere queste due mentalità precise”.

FIORENTINA “Sicuramente ha una rosa importante gestita e guidata da un grande allenatore. Fa migliorare i singoli. Io l’ho seguito molto e ho sempre visto il suo marchio di fabbrica, ossia la pressione alta. La Fiorentina sta seguendo la sua guida. Giocatori come Duncan migliorano quando c’è qualità e quantità”.

UDINESE “A livello di rosa è una delle migliori Udinesi degli ultimi 10 anni. Una squadra difficile da affrontare. Sono molto curioso”.

LEGGI ANCHE: