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Rossitto: "La Fiorentina di oggi può battere chiunque. Con la Lazio sarà una sfida molto difficile"

Queste le parole rilasciate dall'ex calciatore della Fiorentina a Radio Sportiva Fabio Rossitto in vista di Fiorentina-Lazio: "I biancocelesti sono una squadra molto forte, la Fiorentina di oggi può b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 21:20
Rossitto: "La Fiorentina di oggi può battere chiunque. Con la Lazio sarà una sfida molto difficile" -
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Queste le parole rilasciate dall'ex calciatore della Fiorentina a Radio Sportiva Fabio Rossitto in vista di Fiorentina-Lazio: "I biancocelesti sono una squadra molto forte, la Fiorentina di oggi può battere chiunque. Montella ha riportato una grande mentalità a Firenze, un bel gioco e compattezza. Si sta confermando un ottimo allenatore. Con la Lazio sarà una sfida difficile".

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