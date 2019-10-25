Rossitto: "La Fiorentina di oggi può battere chiunque. Con la Lazio sarà una sfida molto difficile"

Queste le parole rilasciate dall'ex calciatore della Fiorentina a Radio Sportiva Fabio Rossitto in vista di Fiorentina-Lazio: "I biancocelesti sono una squadra molto forte, la Fiorentina di oggi può b...

Queste le parole rilasciate dall'ex calciatore della Fiorentina a Radio Sportiva Fabio Rossitto in vista di Fiorentina-Lazio: "I biancocelesti sono una squadra molto forte, la Fiorentina di oggi può battere chiunque. Montella ha riportato una grande mentalità a Firenze, un bel gioco e compattezza. Si sta confermando un ottimo allenatore. Con la Lazio sarà una sfida difficile".