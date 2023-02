Rossitto: “Con il Verona non sarà una partita facile. La Fiorentina sta facendo bene nelle coppe, bisogna avere pazienza”

L’ex centrocampista di Napoli e Fiorentina Fabio Rossitto ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell’impegno di campionato dei gigliati contro l’Hellas Verona, soffermandosi altresì sull’entusiamante cammino dei ragazzi di mister Italiano nelle coppe. Ecco le sue parole: “Il Verona è vivo e ha cambiato passo e rosa. Gioca bene e non sarà una partita facile per la Fiorentina, che viene da una serie di partite riavvicinati. Risultato non scontato. L’anno scorso aveva più entusiasmo, ma nelle coppe sta facendo bene. A Firenze la Coppa Italia l’aspettano da un po’ di anni. Serve pazienza, giocare su più fronti non è facile”.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-FIORENTINA