Rossitto: "Fiorentina in lizza per non retrocedere? Che esagerazione, non vedo questo rischio"
Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'ex calciatore viola Fabio Rossitto: "Per me la Fiorentina non è una squadra scarsa, con Montella ho visto delle belle partite. Ora ha perso delle cert...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 14:01
Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'ex calciatore viola Fabio Rossitto: "Per me la Fiorentina non è una squadra scarsa, con Montella ho visto delle belle partite. Ora ha perso delle certezze, deve ritrovare serenità ed equilibrio. Se rischia la retrocessione? Che esagerazione! No, non vedo questo rischio".