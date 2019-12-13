Rossitto: "Fiorentina in lizza per non retrocedere? Che esagerazione, non vedo questo rischio"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'ex calciatore viola Fabio Rossitto: "Per me la Fiorentina non è una squadra scarsa, con Montella ho visto delle belle partite. Ora ha perso delle cert...

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2019 14:01

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