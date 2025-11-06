6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Rossitto: “Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio”

News

Rossitto: “Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio”

Redazione

6 Novembre · 15:20

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 15:20

TAG:

#FiorentinaGorettiRossittoVanoli

Condividi:

di

L'ex centrocampista Viola elogia la competenza e la personalità di Paolo Vanoli e del nuovo DS Roberto Goretti

Fabio Rossitto, ex calciatore viola dal 1999 al 2002, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di  per parlare di Paolo Vanoli e Roberto Goretti: “Chi avrebbe mai immaginato una situazione così. La squadra era costruita bene, con l’allenatore giusto, ma c’è stato qualcosa di strano che non ha fatto nascere quell’alchimia, la squadra comincia ha perdere certezze e poi ti ritrovi. Sono situazioni da cui bisogna uscire, ma non si capisce nemmeno perché si è lì. Probabilmente si sono perse quelle certezze, che si avevano prima. Con l’incremento dell’incertezza la maglia inizia a pesare di più”.

Su Vanoli: “Io Paolo lo conosco e devo dire di un allenatore preparato, competente e con personalità. Tiene i giocatori sul pezzo e per me è un grande allenatore. Vive il calcio 24 ore su 24. Arrivò in un Venezia in zona retrocessione e in due anni l’ha portata in Serie A. Non ha un modulo prestabilito, ma vede le qualità dei giocatori che ha e decide come giocare e come metterli in campo. Per me è la scelta perfetta”.

Aggiunge: “Non vedo una Fiorentina in pericolo alla lunga. Chiaro che adesso ha perso tanto terreno per giocarsi l’Europa, ma non vedo una situazione disperata, alla fine la squadra quando ritroverà quella serenità tornerà a fare bene. Per me Paolo è abituato a salvare le squadre da una possibile retrocessione, come è già successo a Venezia”. 

Conclude su Goretti: “Goretti è il nuovo, è sempre sui campi. E’ molto preparato e conosce bene il calcio, non ha intenzione di mettersi in mostra e credo che sarà una bella sorpresa”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio