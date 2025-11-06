Rossitto: “Vanoli ha grinta e competenza, per me è la scelta perfetta. Goretti? Conosce il calcio”

Fabio Rossitto, ex calciatore viola dal 1999 al 2002, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di per parlare di Paolo Vanoli e Roberto Goretti: “Chi avrebbe mai immaginato una situazione così. La squadra era costruita bene, con l’allenatore giusto, ma c’è stato qualcosa di strano che non ha fatto nascere quell’alchimia, la squadra comincia ha perdere certezze e poi ti ritrovi. Sono situazioni da cui bisogna uscire, ma non si capisce nemmeno perché si è lì. Probabilmente si sono perse quelle certezze, che si avevano prima. Con l’incremento dell’incertezza la maglia inizia a pesare di più”.

Su Vanoli: “Io Paolo lo conosco e devo dire di un allenatore preparato, competente e con personalità. Tiene i giocatori sul pezzo e per me è un grande allenatore. Vive il calcio 24 ore su 24. Arrivò in un Venezia in zona retrocessione e in due anni l’ha portata in Serie A. Non ha un modulo prestabilito, ma vede le qualità dei giocatori che ha e decide come giocare e come metterli in campo. Per me è la scelta perfetta”.

Aggiunge: “Non vedo una Fiorentina in pericolo alla lunga. Chiaro che adesso ha perso tanto terreno per giocarsi l’Europa, ma non vedo una situazione disperata, alla fine la squadra quando ritroverà quella serenità tornerà a fare bene. Per me Paolo è abituato a salvare le squadre da una possibile retrocessione, come è già successo a Venezia”.

Conclude su Goretti: “Goretti è il nuovo, è sempre sui campi. E’ molto preparato e conosce bene il calcio, non ha intenzione di mettersi in mostra e credo che sarà una bella sorpresa”.