Frey: "Fiorentina in ripresa, farà un buon campionato. Pioli? È l'uomo giusto, conosce bene Firenze"

L'indimenticato estremo difensore francese Sébastien Frey, è stato intervistato da passioneinter.com ed ha speso alcune parole anche per la sua Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del numero uno: "La Fi...

L'indimenticato estremo difensore francese Sébastien Frey, è stato intervistato da passioneinter.com ed ha speso alcune parole anche per la sua Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del numero uno: "La Fiorentina? C’è voluto un po', ma adesso si sono ripresi alla grande. Ci sono stati tanti cambiamenti in estate, sono andati via giocatori chiave come Borja Valero, Kalinic, Bernardeschi, Vecino. C’è voluto un po' ai nuovi arrivati per ambientarsi alla realtà di Firenze. Però vedo una buona ripresa, sicuramente faranno un buon campionato. Pioli l'uomo giusto per la Fiorentina? Sì, ritengo che Pioli sia l'uomo giusto. Ha fatto delle cose importanti in carriera, anche con l'Inter, nonostante abbia trovato un ambiente talmente pesante l'anno scorso che qualsiasi altro allenatore avrebbe riscontrato delle difficoltà. Lui conosce bene Firenze, è molto rispettato: ha tutte le carte in regola per fare un buon lavoro”.