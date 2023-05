Zappacosta: “Vedere squadre italiane che se la giocano in Europa è un privilegio per il calcio italiano”

L’esterno dell’Atalanta, Davide Zappacosta, ha parlato delle coppe europee in un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb, esprimendo il suo pensiero sull’avanzata di Roma e Fiorentina in semifinale:

“Non giocare le Coppe, dopo tanti anni, è sicuramente qualcosa che ci manca, ma è anche uno stimolo in più per tornarci. Detto questo fa piacere vedere squadre italiane che vanno avanti, che se la giocano in Europa, è una soddisfazione e un privilegio per il calcio italiano. Molto spesso viene sottovalutato, naturalmente non giocare le Coppe ci manca, ma ce la giochiamo con squadre molto forti ogni anno, ci sono 5-6 squadre ogni anno che sono davvero molto forte, un blasone e delle rose molto lunghe, quindi non è facile. Ora si dà per scontato che l’Atalanta deve arrivarci ogni anno, ma è molto difficile perché ci sono molte squadre forti, devi lottare giorno per giorno. Ma anche dando il 100% alle volte non arrivi perché gli avversari ci sono”.

