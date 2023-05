Bombardini su Inter-Fiorentina: “Per me le due squadre partono alla pari, queste partite hanno storia a sè”

Ieri mattina al Marco Polo Sport Center, era presente l’ex calciatore Davide Bombardini, che ha parlato della finale che ci sarà tra Inter e Fiorentina in Coppa Italia. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha due grandi chance per scrivere la storia, da un lato in Conference e dall’altro in Coppa Italia. Per me le due squadre partono alla pari perché la Fiorentina avrà la spinta del suo pubblico e del momento positivo che sta passando. La sconfitta contro il Napoli la si può associare ad un aspetto psicologico non ottimale, probabilmente i giocatori già pensavano alla gara contro il Basilea. I viola non giocano una finale da tempo ma queste partite hanno storia a sé”

