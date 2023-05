Ufficiali gli arbitri che dirigeranno Europa League e Conference, alla Fiorentina il francese Letexier

Come riporta Sport Mediaset sono stati designati gli arbitri che guideranno le partite di Europa League e Conference League in cui saranno coinvolte tre squadre italiane: Roma, Juventus e Fiorentina. A dirigere la sfida Juventus-Siviglia sarà il tedesco Siebert, Roma-Bayern Leverkusen sarà invece diretta dall’inglese Oliver e infine Fiorentina-Basilea la dirigerà il francese Letexier.

La Fiorentina sarà arbitrata da colui che nel 2016 debutta in Ligue 1 diventando l’arbitro più giovane del campionato, François Letexier, che ha da poco arbitrato il quarto di finale Sporting Lisbona-Juventus, terminato 1-1. Tra i precedenti avuti con le squadre italiane c’è anche una vittoria dell’Atalanta in casa dello Shaktar per 0-1 e una vittoria esterna del Napoli sul campo dell’Ajax avvenuta in questa stagione, in quell’occasione gli azzurri distrussero i lancieri con il risultato di 1-6.

REPORT RIVELA: “RENZI HA PROPOSTO LA FIORENTINA A FONDI ARABI PER FAVORIRE RAPPORTI CON L’ITALIA”