Valcareggi: "Chiesa vale 70 milioni e merita uno stipendio importante. Nazionale? Deve giocare titolare"

Furio Valcareggi, noto procuratore e sostenitore della Fiorentina, è stato interpellato su Radio Bruno Toscana ed ha voluto approfondire l'argomento Federico Chiesa e quello che sarà il suo futuro: "C...

Furio Valcareggi, noto procuratore e sostenitore della Fiorentina, è stato interpellato su Radio Bruno Toscana ed ha voluto approfondire l'argomento Federico Chiesa e quello che sarà il suo futuro: "Chiesa in questa Italia deve giocare: è il titolare di questa nazionale maggiore. Candreva ha fatto bene sulla destra, mascherando i problemi di Ventura, però con Federico sull'altro lato si avrebbe una spinta in più. Ora vale 70 milioni e merita uno stipendio importante: può fare qualsiasi ruolo e bisogna rendersene conto quando si hanno giocatori di questa caratura. Il Napoli continuerà a chiederlo: per ora non se ne parla, a patto che venga pagato in proporzione al suo valore".