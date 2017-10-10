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Valcareggi: "Chiesa vale 70 milioni e merita uno stipendio importante. Nazionale? Deve giocare titolare"

Furio Valcareggi, noto procuratore e sostenitore della Fiorentina, è stato interpellato su Radio Bruno Toscana ed ha voluto approfondire l'argomento Federico Chiesa e quello che sarà il suo futuro: "C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2017 16:04
Valcareggi: "Chiesa vale 70 milioni e merita uno stipendio importante. Nazionale? Deve giocare titolare" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Furio Valcareggi, noto procuratore e sostenitore della Fiorentina, è stato interpellato su Radio Bruno Toscana ed ha voluto approfondire l'argomento Federico Chiesa e quello che sarà il suo futuro: "Chiesa in questa Italia deve giocare: è il titolare di questa nazionale maggiore. Candreva ha fatto bene sulla destra, mascherando i problemi di Ventura, però con Federico sull'altro lato si avrebbe una spinta in più. Ora vale 70 milioni e merita uno stipendio importante: può fare qualsiasi ruolo e bisogna rendersene conto quando si hanno giocatori di questa caratura. Il Napoli continuerà a chiederlo: per ora non se ne parla, a patto che venga pagato in proporzione al suo valore".

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