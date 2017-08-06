Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."

Mario Gomez, centravanti del Wolfsburg e grande ex della sfida di oggi fra i Lupi e la Fiorentina, ha parlato al termine della gara. Queste le sue dichiarazioni riportate da Radio Blu: "L'amichevole è...

Mario Gomez, centravanti del Wolfsburg e grande ex della sfida di oggi fra i Lupi e la Fiorentina, ha parlato al termine della gara. Queste le sue dichiarazioni riportate da Radio Blu: "L'amichevole è stata dura, qui in Germania piove da troppo tempo. Non allenandoci mai fuori dalla palestra le gambe erano molto pesanti. Ma è stato piacevole rivedere i compagni: ho chiesto a Baba se ora senza di me gioca un po' di più! Torno volentieri a Firenze anche se non ho molto tempo, non è stata l'esperienza che volevo ma sono stati due anni meravigliosi".