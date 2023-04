Kouamé: “Sapevamo che Amrabat sarebbe stato stanco dopo il Mondiale. Firenze casa mia”

Christian Kouamé è stato intervistato da Przeglad Sportowy in vista della gara che vedrà la Fiorentina affrontare i polacchi del Lech Poznan, come riporta calciomercato.com. Queste le sue parole sul match di giovedì sera: “Sappiamo benissimo di avere davanti a noi un’occasione unica, di quelle che difficilmente capitano in carriera. Dobbiamo dare il massimo per portare a casa la vittoria, non ci sono alternative“.

L’ivoriano ha proseguito parlando della condizione di Sofyan Amrabat: “Sapevamo che sarebbe stato stanco al rientro dal Mondiale. Fa tanto per la squadra, abbina quantità a qualità ed è bravissimo a leggere le situazioni in campo“. In chiusura l’attaccante della Fiorentina ha spiegato il motivo della sua permanenza in maglia viola: “Questa è casa mia e ho deciso di restare perché mi trovo benissimo qui a Firenze“.

Kouamé ha collezionato solo 6 presenze da inizio febbraio di cui solo 3 da titolare, chissà se col senno di poi avrebbe preso la scelta di rimanere. Cabral e Jovic hanno superato l’ivoriano nelle gerarchie, anche se l’ex Real Madrid non ha per niente convinto i tifosi viola in questa stagione. I 6 gol realizzati in Conference sono più dei gol segnati tra campionato e Coppa Italia, solo 5. Il ruolo dell’attaccante è sicuramente uno dei problemi principali che ha accompagnato la Fiorentina durante la stagione, vediamo se a questo giro Italiano riserverà qualche sorpresa.

