Mandragora: “Questa sconfitta crea dispiacere, non abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per Sottil”

Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, come riporta tuttomercatoweb, per commentare la gara che ha visto scontrarsi Fiorentina e Lech Poznan nel quarto di finale di ritorno della Conference League. Queste le parole del giocatore:

“Sono contento per Sottil, era importante per lui. Questa è una sconfitta che crea dispiacere, purtroppo non abbiamo fatto una buona gara, non l’abbiamo gestita bene ma è importante aver passato il turno. Non dobbiamo perdere consapevolezza. Siamo stati bravi a restare in partita, conquistando il passaggio del turno. Ora dobbiamo continuare con lo stesso ritmo e concentrazione”.

L’ex Juve ha poi continuato spiegando cosa è stato a non funzionare stasera: “Non volevamo una partenza del genere, le cose si sono complicate ma siamo rimasti in partita anche se le cose non ci sono riuscite bene. Prendere tre gol in casa è stata una batosta, non ci è mai successo quest’anno ma il passaggio del turno ci dà grande fiducia”.