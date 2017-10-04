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Lazzari: "Non mi aspettavo la rivoluzione. La società si è mossa troppo tardi, a Pioli servirà del tempo.."

L'ex Viola Andrea Lazzari, ad oggi svincolato dopo l'esperienza negativa con il Pisa, è stato interpellato da Radio Sportiva. Ecco le parole del centrocampista: "Questa grande rivoluzione estiva non m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 20:50
Lazzari: "Non mi aspettavo la rivoluzione. La società si è mossa troppo tardi, a Pioli servirà del tempo.." -
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L'ex Viola Andrea Lazzari, ad oggi svincolato dopo l'esperienza negativa con il Pisa, è stato interpellato da Radio Sportiva. Ecco le parole del centrocampista: "Questa grande rivoluzione estiva non me l'aspettavo. La società secondo me ha aspettato anche troppo prima di muoversi sul mercato, anche se ha messo a segno qualche acquisto importante. Pioli però non ha avuto la rosa al completo per poter cominciare a lavorare da subito. Firenze, come piazza storica e dalla grande tradizione, ha ambizioni piuttosto alte, anche se in questo campionato stanno pagando i tanti volti nuovi".

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