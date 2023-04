Brekalo: “Prima di entrare Italiano mi ha detto che avrei segnato. Dispiace per il pareggio”

Josip Brekalo ha commentato la sua quinta presenza stagionale in un’intervista post Fiorentina-Spezia, queste le sue parole:

“Fare la decima vittoria di fila sarebbe stato un bel record, per questo non siamo felici del pareggio. Abbiamo controllato la partita per il 90% del tempo ma purtroppo abbiamo regalato un gol allo Spezia. Siamo 20 giocatori molto forti, adesso dobbiamo concentrarci sul resto delle partite, abbiamo l’opportunità di arrivare in fondo sia in Europa che in Coppa Italia. Vorrei aiutare di più la squadra, abbiamo tante possibilità per fare bene e voglio essere presente”

Questo il pensiero dell’ex Wolfsburg che ha poi chiuso rivelando un retroscena sul mister Vincenzo Italiano: “Prima di entrare mi ha detto: “Josip oggi fai gol” , purtroppo la palla non è entrata“.

