PAGELLE FIORENTINA: IGOR SBAGLIA, DUNCAN DISASTROSO. MALE IKONE E SOTTIL. BENE DODO

Terracciano 5,5 Sul gol subito è molto incerto nell’uscita dove evidentemente non si intende con Igor

Dodò 6,5 Diversi ottimi recuperi nel primo tempo, presente in fase offensiva, rapido e veloce nel recupero palla. Si propone in fase di attacco con sovrapposizioni e inserimenti costanti

Quarta 6,5 Elegante palla al piede, non sbaglia quasi mai in fase difensiva. Sbaglia solo quando sceglie di calciare da posizioni improbabili

Igor 5 Si perde Nzola che segna il gol del vantaggio, era in vantaggio ma si è fatto bruciare sul tempo e non ha sfruttato l’essere in anticipo. Nel secondo tempo è molto più attento anche se soffre la fisicità di Nzola in più di una circostanza

Biraghi 6,5 Un grande primo tempo, fortunato in occasione del vantaggio dove un suo cross ha colpito l’avversario ed è andato all’angolino. In fase difensiva va a fasi alterne, cala nel primo tempo e sbaglia diversa giocate. Ben posizionato al minuti 82 dove salva

Mandragora 5,5 In fase offensiva può fare certamente meglio sia negli appoggi che nella velocità di esecuzione

Castrovilli 5,5 Pasticcia tanto, non fa mai giocate pulite e anche in fase di interdizione non è brillante come visto una settimana fa a San Siro

Bonaventura 6 Dovrebbe pulire i palloni e rifinire il gioco per dare assist agli attaccanti. Non fa mai nulla di tutto questo nel primo tempo. Nella ripresa diventa molto più pratico e preciso

Ikonè 5 Un paio di palloni interessanti forniti a Cabral. Per il resto non riesce mai a saltare l’uomo ed a creare pericoli palla al piede

Sottil 5 Tutto fumo e niente arrosto. Non salta mai l’uomo, non serve mai una palla buona per gli attaccanti. Sempre fine e se stesso

Cabral 6 Va vicino al gol con una bella rovesciata, non aggancia un pallone in piena area dopo l’assist di Ikonè. Lotta tanto ed è presente in area, sfortunato in qualche dinamica di gioco dove non riceve mai palle pulite

Nico Gonzalez 6 Pratico nelle giocate, si procura subito una punizione dopo un dribbling riuscito su Bastoni. Si perde nell’ultima scelta

Brekalo 6,5 Pronti via e va vicinissimo al gol con una bella giocata in cui viene fermato solo dal palo. Serve l’assist a Jovic che però spreca

Barak 5,5 Non incide come potrebbe, sbaglia diversi palloni non da lui

Duncan 4,5 Si fa sorprendere su un pallone facile e rischia di far perdere la squadra regalando il due contro zero che i giocatori dello Spezia sciupano clamorosamente

Jovic 5,5 Ha sui piedi la palla del vantaggio, si smarca benissimo ma sceglie di fare il pallonetto e spreca tutto

