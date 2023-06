Marchini: “Chi si compra? Il problema vero è chi si vende, e soprattutto come sostituirli”

Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del mercato estivo della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Per me il problema principale è chi si vende non chi si compra. Chi verrà dipenderà anche dalla sentenza della Juve. Avere 2 o 3 competizioni determina anche la necessità di avere una rosa più o meno ampia. Io ritengo molto importante trovare un’alternativa a Bonaventura. Non si può pensare di avere un giocatore così importante e non avere un’alternativa alla sua altezza. Sono convinto che arriveranno rinforzi che sostituiranno a dovere i partenti. Dalle parole che sento dire dagli esponenti della società sembrerebbe che la Fiorentina voglia migliorare, quindi se tanto mi da tanto per me verrà fatto qualche acquisto interessante. Bisogna avere pazienza ma anche andare ad individuare i giocatori giusti per determinate situazioni”

TRE NOMI PER IL POST AMRABAT: IL CORRIERE FIORENTINO IPOTIZZA IL POSSIBILE SOSTITUTO DEL MAROCCHINO