Galli: “Il Viola Park è il centro sportivo più bello in Europa, un motivo d’orgoglio per i fiorentini”

Beppe Galli, procuratore, è stato intervistato in occasione dell’incontro che c’è stato oggi al Viola Park fra la società e gli agenti del mondo del calcio. Queste sono le sue parole:

“Oggi abbiamo trattato vari temi fra cui il regolamento. Questo incontro è stato utile, c’è stata della critica costruttiva, sempre utile per migliorare. Il Viola Park è spettacolare, mi chiedo perché il comune non abbia dato a Commisso i soldi per i parcheggi. Questo centro sportivo sarà un motivo d’orgoglio per i fiorentini. Credo che questo sia il più bello che esiste in Europa”

