Agente Terracciano: “Pietro è sereno, credo sarà portiere della Fiorentina anche prossima stagione”

Pietro Terracciano, nonostante le tante voci di inizio stagione, è stato il portiere titolare della Fiorentina anche in questa stagione. Il mercato però si avvicina e Federico Pastorello, agente dell’estremo difensore viola, ha parlato a margine dell’incontro avuto dai procuratori con il club gigliato al Viola Park, di quello che si aspetta per il prossimo anno: “Se è sereno? Sì, anche perché non abbiamo sentore nessuno di cambiamenti da questo punto di vista. Credo che sarà il portiere dell’anno prossimo della Fiorentina”. Lo riporta TMW.

