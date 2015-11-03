Notizie Federico Pastorello Fiorentina

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Pastorello a TMW: "Pradè era il capro espiatorio, fuori luogo dire che fosse il male della Fiorentina"

03 dicembre 2025 22:28

Agente Terracciano: "Pietro è sereno, credo sarà portiere della Fiorentina anche prossima stagione"

01 giugno 2023 18:14

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Sett. 22