3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:07

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pastorello a TMW: “Pradè era il capro espiatorio, fuori luogo dire che fosse il male della Fiorentina”

News

Pastorello a TMW: “Pradè era il capro espiatorio, fuori luogo dire che fosse il male della Fiorentina”

Redazione

3 Dicembre · 22:28

Aggiornamento: 3 Dicembre 2025 · 22:28

TAG:

#FiorentinaFederico PastorelloPradè

Condividi:

di

L'opinione dell'importante procuratore Federico Pastorello sulla crisi della Fiorentina e sull'operato dell'ex ds Daniele Pradè

All’interno di una lunga intervista rilasciata a TMW, il procuratore Federico Pastorello ha parlato anche di Fiorentina.
Ecco le parole del noto agente:

Sulla crisi della Fiorentina
“Non ho risposte, credo come nessuno. Se guardi la rosa della Fiorentina non puoi immaginarti possa trovarsi in questo tipo di situazione. Pioli è molto preparato e il fatto che non abbia trovato soluzioni per questa squadra mi ha sorpreso tantissimo. Ora è arrivato Paolo Vanoli, un ragazzo che conosco da sempre perché giocava nell’Hellas Verona di mio padre e perché ho avuto modo di lavorarci insieme quando era al Chelsea con Conte. Sicuramente è la persona giusta, ora deve solo trovare l’intuizione per far svoltare questa squadra. Però se mi chiedi il motivo di questa crisi così profonda non c’è: quando perdi le partite è perché sei più scarso del tuo avversario e non mi sembra questo il caso. Anche perché poi a esser sincero, a parte rari casi, la Fiorentina non ha nemmeno giocato così male. Sono stati anche tanto sfortunati in alcuni episodi”.

Sulle dimissioni di Pradé:
“Daniele è un grande professionista. Sicuramente gli è costato prendere questa decisione, ma immagino l’abbiamo presa perché era diventato il capro espiatorio. Il suo lavoro questa estate l’ha fatto come nell’estati precedenti quando è arrivato in finale di Conference League o di Coppa Italia… Dire che lui fosse il male dei mali di questa Fiorentina è davvero fuori luogo. Secondo me ha fatto bene ad andare, ha dimostrato di essere un grande signore perché ha capito che la sua presenza poteva a questo punto essere d’ostacolo. Ora però vedremo se era davvero lui il problema oppure se effettivamente le problematiche della Fiorentina sono anche altre”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio