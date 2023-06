Hateley: “Jovic? Come tutti gli attaccanti ha molta pressione, deve segnare nei match importanti”

Mark Hateley, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai micorofoni di Radio Bruno, per parlare della sua esperienza in Italia e per parlare della sfida che ha in programma la Fiorentina contro il West Ham. Queste le sue parole:

“È stata un’esperienza fantastica in Italia, ero un giovane che stava imparando a giocare a calcio. È stato fantastico anche fuori dal campo, ho imparato come vive un calciatore anche fuori dal campo”.

Sulla stagione del West Ham:

“Penso che il West ham sia stato bravo nei momenti decisivi. Brutti risultati ma alla fine hanno sempre fatto un buon gioco e in campionato si sono salvati.

Non ho visto molto della Fiorentina. Delle italiane ho visto qualche partita di Milan e Napoli”

Su Jovic:

“Posso dire che gli attaccanti hanno il difficile compito di fare gol e hanno grande pressione addosso. Il gol dipende dal periodo di forma, dovrà incidere nelle partite importanti per rialzarsi.

Su Fiorentina West Ham:

“Molto molto difficile dire chi parte avvantaggiata rispetto all’altra, come lo è in Champions per me. Sarà una bella partita a Praga. Entrambi con una grande storia e grandi giocatori. Bowen e Rice sono pericolosi e la Fiorentina dovrà stare molto attenta”

