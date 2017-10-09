Allegri: "Bernardeschi? La Juve non è una squadra da mezza classifica, qui vincere è tutto. Deve fare il salto di qualità.."

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato a Tuttosport della situazione di Federico Bernardeschi e del suo ambientamento sotto la Mole. Così l'allenatore della Juventus: "A Bergamo ha gioc...

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato a Tuttosport della situazione di Federico Bernardeschi e del suo ambientamento sotto la Mole. Così l'allenatore della Juventus: "A Bergamo ha giocato bene ma è mancato di cattiveria sul Papu Gomez. Sono dettagli che ti fanno vincere la partita e alla Juve ogni palla è importante. In una squadra di media classifica guardano solo se fai bene due cose e non guardano alle otto sbagliate, perché arrivare decimi o ottavi non cambia niente. Alla Juventus invece conta. E' un problema di tutti i calciatori e se non fai quel salto non sarai mai da grande squadra".