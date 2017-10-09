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Thereau: "Chiesa trascinatore vero, ma visto niente del genere alla sua età. Lui e il Simeone future stelle..."

Il neo arrivato in riva all'Arno Cyril Théréau, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'attaccante francese si è focalizzato soprattutto sul rendimento dei due figli d'arte, che sono per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 10:31
Thereau: "Chiesa trascinatore vero, ma visto niente del genere alla sua età. Lui e il Simeone future stelle..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Il neo arrivato in riva all'Arno Cyril Théréau, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'attaccante francese si è focalizzato soprattutto sul rendimento dei due figli d'arte, che sono per altro i più attesi. Ecco alcune delle sue parole: "Chiesa futura star? Se continua così sì. Non ho mai visto un 19enne allenarsi come fa lui. E' un trascinatore e noi compagni dovremo aiutarlo a diventare un campione. Simeone? Vive per il gol e ha un'umiltà rara per i giovanissimi come lui. Morde le caviglie di tutti e si mette a disposizione dei compagni: è lo spirito della Fiorentina. Insieme possiamo vincere".

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