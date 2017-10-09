Thereau: "Chiesa trascinatore vero, ma visto niente del genere alla sua età. Lui e il Simeone future stelle..."

Il neo arrivato in riva all'Arno Cyril Théréau, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'attaccante francese si è focalizzato soprattutto sul rendimento dei due figli d'arte, che sono per...

Il neo arrivato in riva all'Arno Cyril Théréau, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'attaccante francese si è focalizzato soprattutto sul rendimento dei due figli d'arte, che sono per altro i più attesi. Ecco alcune delle sue parole: "Chiesa futura star? Se continua così sì. Non ho mai visto un 19enne allenarsi come fa lui. E' un trascinatore e noi compagni dovremo aiutarlo a diventare un campione. Simeone? Vive per il gol e ha un'umiltà rara per i giovanissimi come lui. Morde le caviglie di tutti e si mette a disposizione dei compagni: è lo spirito della Fiorentina. Insieme possiamo vincere".