Juric: “La Fiorentina ha segnato al primo tiro in porta. Il pareggio non ci soddisfa, potevamo far di più”

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita tra Torino e Fiorentina. Queste le sue parole:

“Il primo tempo potevamo fare gol sicuramente. Dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo preso gol al primo tiro della Fiorentina. Sono soddisfatto sotto molti punti di vista tranne che per il pareggio, si tratta però di un proseguo della striscia positiva quindi va bene così”

L’ex Genoa ha continuato parlando della crescita di Buongiorno e Sanabria:

“Buongiorno oggi andava troppo avanti, però in questi due anni ha avuto una crescita incredibile, un miglioramento esponenziale che poche volte ho visto in vita mia. Sotto tutti i punti di vista, fisico, tecnico, tattico e di personalità. Sanabria è un altro giocatore migliorato tantissimo, nonostante abbia svolto in gruppo solo la rifinitura ha giocato lo stesso, è molto attaccato alla maglia ed è cresciuto anche tanto come persona. Abbiamo lavorato molto sull’attacco alla porta e questo gli ha portato molti gol”

Infine riportiamo le parole sui suoi esterni:

“Singo in particolare ha fatto un’ottima prestazione, peccato per l’ultimo passaggio che è un po’ la sua croce, però ha grandi margini di miglioramento”

SAPONARA SOSTITUITO AL 64′ PER INFORTUNIO. PROBLEMA ALL’ADDUTTORE MA NON DOVREBBE ESSERE GRAVE