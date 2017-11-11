Gilardino: "Corsa scudetto sarà bellissima: Napoli, Inter e Juve le favorite. Mi rivedo in Icardi..."

L'ex centravanti Viola Alberto Gilardino, si è raccontato ai colleghi di Guerin Sportivo. L'attuale giocatore dello Spezia ha parlato così a proposito del campionato e di quella che sarà la lotta scud...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2017 20:24

Condividi