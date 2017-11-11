Gilardino: "Corsa scudetto sarà bellissima: Napoli, Inter e Juve le favorite. Mi rivedo in Icardi..."
L'ex centravanti Viola Alberto Gilardino, si è raccontato ai colleghi di Guerin Sportivo. L'attuale giocatore dello Spezia ha parlato così a proposito del campionato e di quella che sarà la lotta scud...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 20:24
L'ex centravanti Viola Alberto Gilardino, si è raccontato ai colleghi di Guerin Sportivo. L'attuale giocatore dello Spezia ha parlato così a proposito del campionato e di quella che sarà la lotta scudetto: "Oggi mi rivedo in Icardi, mi assomiglia tantissimo. Scudetto? Quest'anno sarà una sfida avvincente tra Napoli, Inter e Juventus. Mi piace molto anche la Lazio. Mai come quest'anno sarebbe bellissimo poter partecipare alla corsa per il titolo".