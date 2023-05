Monti: “La Coppa Italia è una punizione dentro l’area, la Conference è come entrare in una pasticceria”

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della gara che andrà in scena questa sera tra Salernitana e Fiorentina. I temi discussi sono ovviamente l’andamento stagionale e le gare a venire, tra cui quella di stasera. Queste le sue parole:

“Mi affascina poco la partita di stasera, la temo. La Salernitana ha saputo respingere gli attacchi del Napoli, Sousa sta facendo bene, 9 risultati utili consecutivi. La Salernitana gioca anche un bel calcio, per la Fiorentina non sarà facile ma è anche bello che sia così. Inoltre dopo Salerno ci sposteremo di 50 chilometri per la sfida contro il Napoli”

Monti ha proseguito facendo un punto della situazione descrivendo l’importanza del momento:

“La Fiorentina deve arrivare all’ottavo posto, per vedere se succede qualcosa di interessante. Tra Coppa Italia e Conference abbiamo due opportunità grandi. Con l’Inter non sarà semplice, però anche noi siamo dei rompiscatole. Se giochiamo come i primi venti minuti di Monza non abbiamo chance ma se facciamo ciò che dobbiamo fare possiamo ribaltare le aspettative. In Conference il Basilea non si può sottovalutare, ha esperienza europea sia in Champions che in Europa League”

Monti descrive la Coppa Italia come: “Una punizione a due dentro l’area” mentre paragona la Conference a: “Entrare in una cioccolateria e assaporare l’odore del cioccolato, che faccio non compro una brioche?”

L’autore fiorentino ha infine dato una sua opinione sul come gestirebbe i giocatori tra titolari e sostituti in questo finale di stagione:

“Io sono dell’opinione che debbano giocare sempre i titolari, anche se rischio di contraddirmi perché allo stesso tempo chi gioca meno sta comunque giocando bene, vedi Terzic e Duncan. Sarei curioso di vedere più Brekalo anche in vista della prossima stagione. Per queste ultime 9/10 partite però opterei per schierare il più possibile i titolari e dare tutto adesso in questo sprint finale”

